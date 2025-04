Thiaw e Tomori in partenza? Il Milan piomba sul talento della Liga: svelato il primo nome caldo

Thiaw e Tomori in partenza? Il Milan piomba sul talento della Liga. Il Corriere dello Sport ha svelato il nome caldo in caso di partenza.

Il Milan sembra avere le idee chiare su come strutturare il proprio futuro, puntando fortemente sul ritorno a una gestione più “italiana”. Le scelte strategiche per il nuovo direttore sportivo e l’allenatore sono già in fase di valutazione, con l’intenzione di rafforzare ulteriormente il legame con il calcio nostrano. Aggiungendo ancora più entusiasmo, un sogno di mercato sta già accendendo la passione dei tifosi. Il prossimo mercato potrebbe segnare una vera e propria rivoluzione a Milanello, con possibili uscite eccellenti che potrebbero rinnovare in modo significativo la rosa rossonera, puntando su nuovi talenti e nuovi equilibri.

Tomori e Thiaw verso l’addio?

La carriera di Fikayo Tomori al Milan potrebbe prendere una svolta decisiva, con l’interesse di club della Premier League come il Tottenham che fa presagire un suo possibile ritorno in Inghilterra. Anche Malick Thiaw potrebbe fare ritorno in Germania, dove squadre del calibro del Bayern Monaco e del Bayer Leverkusen hanno manifestato un forte interesse nei suoi confronti. La cessione di questi giocatori darebbe al Milan una significativa opportunità economica per investire in nuovi innesti.

Thiaw e Tomori in partenza? Il Milan piomba sul talento della Liga

Al centro delle indiscrezioni di mercato del Milan – scrive Il Corriere dello Sport – si trova Cristhian Mosquera, difensore del Valencia, che sembra essere il principale obiettivo del direttore tecnico Geoffrey Moncada. Con un contratto in scadenza nel giugno 2026 e dotato di una statura imponente (191 cm), Mosquera rappresenta il prototipo ideale di difensore versatile, capace di adattarsi sia al modulo a tre che a quello a quattro. La sua tecnica e la sua fisicità potrebbero apportare una nuova dimensione alla difesa rossonera, arricchendo il reparto con una prospettiva di valore sia tecnico che tattico.

