Milan, rivoluzione “made in Italy”: nuovo DS, allenatore e un colpo che fa già sognare

Rivoluzione “made in Italy”: nuovo DS, allenatore e un colpo che fa già sognare. Tuttosport ha rivelato il grande piano rossonero.

Il nuovo Milan sta iniziando a prendere forma in quel di Via Aldo Rossi, con il mercato estivo che si preannuncia ricco di sorprese. Le prime voci di mercato svelano la possibilità di un colpo dalla Premier League, un acquisto che potrebbe rinforzare significativamente la rosa rossonera, per una cifra davvero golosissima. L’indiscrezione sta già attirando l’attenzione dei tifosi e degli esperti. L’ambizione del club milanese è chiara: tornare ai vertici del calcio europeo. Con una strategia ben precisa, il Milan sembra pronto a fare il salto di qualità, portando entusiasmo e speranza ai suoi sostenitori.

Pronto a dimezzarsi lo stipendio per conquistare il Milan: ecco la svolta per il grande colpo

La scelta del nuovo DS e le voci sull’allenatore

Il CEO del Milan, Giorgio Furlani, è alla ricerca di un direttore sportivo con profonde radici nel calcio italiano. Tra i principali candidati figura Tony D’Amico, legato all’Atalanta fino al 2027, a testimonianza dell’impegno del club nel cercare figure di spicco dal solido background nazionale. Igli Tare, noto per la sua carriera nel calcio italiano, è comunque un’opzione. Per quanto riguarda la panchina, la scelta del nuovo allenatore sembra indirizzarsi verso professionisti italiani, con nomi come Conte, Ancelotti, Allegri, Italiano e Gasperini in pole position, a conferma di un progetto ben radicato nel contesto locale.

Per quanto riguarda la composizione della rosa, l’impegno del Milan nell’integrare talenti italiani è evidente in vista del mercato estivo 2025. Tuttosport rivela che si punta forte su Samuele Ricci del Torino, valutato tra i 35 e i 40 milioni di euro, e si tiene d’occhio una serie di giovani promettenti come Diego Coppola dell’Hellas Verona, Pietro Comuzzo della Fiorentina per il reparto difensivo, e Lorenzo Lucca dell’Udinese per l’attacco. Non mancano poi i sogni, con nomi eccellenti come Riccardo Orsolini del Bologna e Federico Chiesa del Liverpool, dimostrando ambizioni elevate e una chiara preferenza per il talento italiano.

