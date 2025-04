Davide Calabria cambia ancora squadra? Circola una curiosa indiscrezione

Dopo il passaggio al Bologna durante il mercato invernale, il futuro di Davide Calabria potrebbe essere nuovamente lontano dall’Emilia.

Dopo l’arrivo di Kyle Walker al Milan e dopo esser stato sostituito in maniera continuativa da Emerson Royal, Davide Calabria ha deciso di rilanciarsi al Bologna. Il terzino classe ’96 è approdato in Emilia durante il mercato di gennaio, trovando subito spazio e fiducia sotto la guida di Vincenzo Italiano. Il suo rendimento si è rivelato solido e costante, anche se recentemente un infortunio ne ha rallentato il percorso. Calabria spera di rientrare in tempo per il finale di stagione, con il Bologna lanciato verso un traguardo importante come la finale di Coppa Italia, dopo il netto 3-0 rifilato all’Empoli nell’andata della semifinale.

Futuro incerto, la Roma ci pensa seriamente

Il contratto di Calabria con il Milan scadrà a giugno e il prestito al Bologna non prevede obblighi. Questo consente al giocatore di accordarsi già da ora con un’altra squadra. I rossoblù sarebbero intenzionati a prolungare l’avventura del laterale, ma nelle ultime ore si fa sempre più insistente la voce di un interesse concreto da parte della Roma. I giallorossi, alla ricerca di rinforzi per la fascia destra, starebbero pensando di approfittare dell’opportunità di ingaggiare Calabria a parametro zero, evitando spese di cartellino e puntando su un profilo affidabile e già pronto.

Tutto dipenderà dagli obiettivi di fine stagione

La permanenza di Calabria al Bologna dipenderà anche dal piazzamento finale della squadra. In caso di qualificazione alle coppe europee, le possibilità di una sua permanenza aumenterebbero. Il terzino valuterà con attenzione il progetto tecnico, anche in virtù della possibile concorrenza interna, rappresentata da Holm. Intanto, Di Vaio e Sartori non mollano la presa.

