Nuovo allenatore, Sacchi consiglia il Milan: “Io una telefonata gliela farei”

Arrigo Sacchi ha parlato del futuro incerto dell’allenatore italiano, suggerendo una possibile mossa alla dirigenza del Milan in vista della prossima stagione.

La ricerca del nuovo allenatore per il Milan continua ad animare le cronache di mercato. Con l’addio ormai quasi certo di Sergio Conceição al termine della stagione, la società rossonera è al lavoro per individuare il profilo più adatto a guidare il prossimo ciclo. Tra sogni, suggestioni e valutazioni più concrete, il nome è tornato a circolare nelle ultime ore. Sebbene il tecnico sia ancora legato alla sua squadra, le voci su un possibile addio a fine stagione si fanno sempre più insistenti, alimentando le ipotesi di un clamoroso ritorno in Italia.

Sacchi: “Una telefonata non costa nulla”

A lanciare la suggestione ci ha pensato Arrigo Sacchi, intervenuto sulle pagine di alcune testate. Lo storico ex allenatore del Milan ha commentato la situazione attuale di Ancelotti, accostato anche alla panchina del Brasile: “Non so cosa vorrà fare Carletto, ma la possibilità di giocarsi un Mondiale con la Seleção è affascinante”. Tuttavia, Sacchi ha voluto dare un consiglio alla dirigenza rossonera: “Se fossi un dirigente del Milan, una telefonata ad Ancelotti la farei. Non costa nulla”.

Il ritorno di Carletto, una guida per i giovani

Secondo Sacchi, Ancelotti rappresenterebbe la figura ideale per riportare stabilità in un momento così delicato. “Conosce l’ambiente, è un patrimonio del calcio mondiale e sa come trasmettere il valore del Milan ai giocatori”, ha detto. Un ritorno clamoroso, certo, ma che potrebbe aiutare il club a ritrovare identità, carisma e continuità. La palla ora passa alla dirigenza: Carletto è solo un sogno o qualcosa di più?

