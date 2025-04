Il piano Tonali su Tuttosport: Sandro può davvero tornare in Serie A

Il quotidiano lancia l’idea per riportare l’ex centrocampista rossonero in Italia: ecco il piano per trattare con il Newcastle.

Sandro Tonali, dopo una stagione passata lontana dai campi per il caso legato al calcioscommesse, è tornato in pompa magna sul prato verde e sta disputando un’annata favolosa in Inghilterra, coronata dal primo successo in Carabao Cup nella storia del Newcastle. I tifosi dei Magpies sono entusiasti delle sue prestazioni, hanno un coro dedicato totalmente a lui e lo considerano un vero e proprio idolo. La coppia di centrocampo con Bruno Guimaraes è una delle migliori della Premier League e attualmente i bianconeri sono addirittura terzi sopra a Nottingham Forest, Manchester City e Chelsea.

Il possibile ritorno in Italia

L’ex centrocampista rossonero è rimasto comunque molto legato al suo paese e, in particolare, a Milanello. Non è un segreto che Tonali sia un grandissimo tifoso del Diavolo da quando era bambino, ha sempre definito il suo ritorno come una possibilità e non ha mai chiuso le porte alla dirigenza che lo ha venduto per 70 milioni di euro. Il numero 8, però, non piace solo al Milan: come riporta Tuttosport, la Juventus ha messo gli occhi su di lui da diverso tempo e quest’estate proverà a prelevarlo dal Newcastle con un’operazione di mercato che avrebbe dell’incredibile.

Il piano di Giuntoli

La valutazione che ne fa il club inglese è decisamente alta: sotto i 70 milioni, non se ne parla neanche. I bianconeri, che prima dovranno capire se riusciranno a qualificarsi alla prossima Champions League o meno, non hanno la possibilità di strappare un assegno di quel tipo, quindi puntano ad uno scambio con conguaglio per rendere fattibile l’operazione. Il giocatore offerto da Giuntoli sarebbe Douglas Luiz, centrocampista brasiliano che si è consacrato in Premier ma che in Serie A è stato un oggetto misterioso. Non solo lui: nella trattativa potrebbe rientrare anche Dusan Vlahovic. Il serbo è in scadenza nel 2026 e Giuntoli vuole cederlo nella prossima sessione di mercato: è un attaccante che potrebbe piacere ai Magpies. I prossimi mesi ci diranno di più su questo scenario: i tifosi italiani aspettano con ansia.

