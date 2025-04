Conte shock in conferenza: si allontana da Napoli, Milan alla finestra

Antonio Conte, nella conferenza stampa prepartita di Monza-Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni molto forti: futuro lontano dal Vesuvio, il Milan ci prova?

Come un fulmine a ciel sereno, Antonio Conte ha deciso di infuocare il prepartita di Monza-Napoli, una gara importantissima per i partenopei per mettere pressione all’Inter, impegnata domani in un’ostica trasferta a Bologna. Le sue parole hanno gettato diverse ombre sul suo futuro all’ombra del Vesuvio e, in un momento così catartico della stagione, potrebbero avere un effetto boomerang sulla propria squadra. Se davvero dovesse lasciare la Campania a giugno, il Milan farebbe sicuramente un tentativo: andiamo a leggere le sue dichiarazioni per capirne di più.

Conte al veleno

Le dichiarazioni del tecnico salentino non lasciano spazio a tanti dubbi: “Sono state dette tante cose ad inizio d’anno da parte mia, alcune posso confermarle, altre non posso confermarle. Non rinnego niente, ma ti rendi conto di alcune situazioni e non mi sento di confermare tutto quello che ho detto. E’ stato chiaro anche il discorso di Kvara, dissi Napoli non doveva essere un club di passaggio, non vorrei passare per bugiardo su cose disattese. In questi 8 mesi qui ho capito che tante cose a Napoli non si possono fare“. Non è un segreto che la cessione di Kvaratshkelia abbia incrinato il rapporto con De Laurentiis e un addio in estate sembra sempre più vicino.

La reazione della stampa

L’insofferenza di Conte ha lasciato basito il giornalista Sandro Sabatini che, attraverso il proprio canale YouTube, ha commentato così: “Sono scioccato dalle dichiarazioni di Conte, alla vigilia di un turno di campionato che per Pasqua può riservare al Napoli la sorpresa del primo posto in classifica. Conte ha lasciato intendere che a Napoli non si possono fare le cose che fanno vincere i titoli. Le parole di Conte sono state inopportune e intempestive, credo che un allenatore debba pensare al bene della squadra. Dare un alibi alla vigilia della partita col Monza che può dare il primo posto al Napoli, penso sia stato un atto di egoismo e anche ingiusto nei confronti di Napoli, del Napoli e anche di Aurelio De Laurentiis”. La spaccatura tra Conte e il presidente sembra netta e insanabile: il Milan dovrà provare a convincere il salentino in estate se vorrà tornare grande in tempi brevi.

