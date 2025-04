Milan, nuovo affondo contro Ibra: “È egocentrico”. Le parole del giornalista non colpiscono solo lo svedese, piovono critiche.

In Casa Milan sono giorni di profonda riflessione, con lo sguardo già rivolto al futuro. Furlani è al lavoro per individuare il nuovo Direttore Sportivo, una figura chiave dalla quale dipenderanno tutte le prossime mosse strategiche del club, dall’allenatore al mercato. Proprio su questo fronte, nelle ultime ore è emersa una prima forte indiscrezione che ha catturato l’attenzione dei tifosi: un giocatore, fortemente motivato a vestire la maglia rossonera, sarebbe disposto a dimezzarsi lo stipendio pur di entrare a far parte del progetto Milan nella prossima stagione. Un segnale importante, che potrebbe anticipare un’estate ricca di cambiamenti.

Tifosi in attesa di fatti, arrivano le critiche

In questo periodo non mancano le critiche rivolte alla società rossonera, soprattutto da parte dei tifosi, che contestano il ritardo e il presunto lassismo nella nomina del nuovo Direttore Sportivo, considerato un passaggio chiave per rilanciare il progetto Milan. A infiammare ulteriormente il dibattito ci ha pensato Fabio Ravezzani, che è entrato a gamba tesa sulla dirigenza con accuse forti e molto dirette. Il giornalista ha smosso critiche totali che oltre a colpire Ibra, sono dirette anche verso l’intera gestione sportiva da parte della società.

Milan, nuovo affondo contro Ibra: “È egocentrico”

Il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani, ospite di TMW Radio, ha affermato: “Il Milan ha fatto una cosa ottima dal punto del bilancio. Ma avere un bilancio in attivo e vincere è difficile, a meno che non sei molto bravo sul mercato. La Juve ha speso invece un sacco di soldi, per ripianare il bilancio. Venendo a Tare, ha proprio certe caratteristiche ma non si sblocca. E qualcosa qui non mi torna. Ha puntato su un uomo che doveva catalizzare tutto come Ibrahimovic, che è egocentrico ma non funziona, Furlani non può ricoprire un certo ruolo, se trovi uno come Tare che per te è adatto non capisco perché non si concluda”.

