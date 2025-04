La formazione del Milan contro l’Atalanta è praticamente fatta

A Sab Siro arriva la Dea, se si vuole provare alla folle rimonta Champions bisognerà assolutamente vincere.

Nella serata di Pasqua il Milan, a San Siro, affronterà l’Atalanta. I bergamaschi stanno vivendo un periodo di forma altalenante e sperano di seguire la scia della vittoria contro il Bologna per consolidare la posizione in zona Champions. Anche a Milanello l’umore non è dei migliori, nonostante il 4-0 di Udine il lavoro da fare è ancora tanto e i punti di ritardo in classifica sono molti. E mentre i tifosi, nonostante il periodo, rispondono ancora “presenti” in modo forte e chiaro, si delinea quello che sarà l’undici titolare.

Gli undici titolari che affronteranno l’Atalanta

Contro l’Atalanta si vedranno gli stessi undici titolari visti ad Udine, con la conferma del modulo che tanto ha reso nella trasferta friulana. Sarà quindi un 3-4-3, che vedrà scendere in campo Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Fofana, Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao. Squadra che vince non si cambia e Conceiçao spera che contro l’Atalanta si possa rivedere lo stesso Milan spumeggiante e prepotente visto nel capoluogo friulano. Per la classifica i 3 punti sarebbero fondamentali, anche se la rimonta Champions sembra quasi impossibile…

Rimonta Champions? O rimonta Europa?

Il Milan attualmente è nono in classifica e deve fare non poche considerazioni su questo finale di stagione. La classifica attualmente dice che i rossoneri hanno 8 punti di svantaggio rispetto alla squadra che attualmente occupa il quarto posto, ovvero la Juventus. Anche se i rossoneri vincessero tutte le partite dovrebbero sperare in un tonfo dei bianconeri e delle squadre appaiate, cosa che appare davvero inverosimile…

