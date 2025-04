Inzaghi ha un problema: un titolare nerazzurro rischia di saltare il derby col Milan. Le ultime svelano le condizioni del giocatore.

Tra domenica e mercoledì il Milan si gioca una fetta importante della propria stagione. Prima la delicata sfida contro l’Atalanta in campionato, decisiva per mantenere vive le residue speranze europee, poi il derby contro l’Inter per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, una gara che può cambiare il senso dell’annata. Intanto, però, la società guarda già al futuro, pianificando il nuovo corso tecnico e dirigenziale. A confermare questa visione proiettata in avanti è l’ultima voce di mercato: un giocatore, fortemente motivato a vestire la maglia rossonera, sarebbe pronto a dimezzarsi lo stipendio pur di conquistare un posto al Milan.

Tentazione Ancelotti fortissima per il Milan, l’ultima rivelazione accende i tifosi: “So cosa vorrebbe Carlo”

Problemi per Inzaghi: un big a rischio derby

La sfida di Coppa Italia contro l’Inter del prossimo 23 aprile può valere una stagione intera per il Milan. Conquistare la finale e puntare alla vittoria del trofeo significherebbe portare a casa il secondo titolo stagionale e, allo stesso tempo, garantirsi l’accesso alle competizioni europee, obiettivo fondamentale per il futuro del club. In vista del derby, arrivano però importanti novità dall’infermeria nerazzurra: secondo le ultime indiscrezioni, un titolare dell’Inter potrebbe essere costretto a saltare la semifinale a causa di un problema fisico. Una possibile assenza pesante che potrebbe influenzare l’equilibrio della sfida e dare fiducia ai rossoneri.

Un titolare nerazzurro rischia di saltare il derby col Milan

L’Inter ha recentemente comunicato che Marcus Thuram ha subito un affaticamento agli adduttori della coscia sinistra. Questo infortunio lo esclude dalla partita di campionato contro il Bologna e getta ombre preoccupanti sulla sua presenza nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan, un match in cui la sua assenza si farebbe sentire data l’importanza della competizione e il suo contributo fondamentale alla squadra fino a questo momento della stagione. L’attaccante è stato sottoposto a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, che hanno confermato la natura dell’infortunio. Sebbene la situazione di Thuram verrà monitorata quotidianamente, lo staff medico dell’Inter lavora senza sosta per cercare di recuperarlo in vista del derby di Coppa Italia. La sua presenza rimane tuttavia incerta, e i tifosi nerazzurri aspettano con ansia aggiornamenti.

Leggi l’articolo completo Inzaghi ha un problema: un titolare nerazzurro rischia di saltare il derby col Milan, su Notizie Milan.