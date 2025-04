L’ex Milan si ritira: “Da anni combatto con problemi fisici”

Mentre a Milanello si ragiona di mercato arriva l’annuncio del ritiro prematuro da parte dell’ex Milan.

A Milanello si cerca di organizzare il mercato, mentre arriva la clamorosa e romantica indiscrezione riguardo al talento disposto a tutto per vestire il rossonero. Arriva però una notizia davvero triste da parte di un ex Milan, che dopo anni di carriera travagliati decide di smettere.

Andrea Conti si ritira

Andrea Conti, nato a Lecco nel 1994, ha annunciato, tramite una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, il suo ritiro. A 31 anni il terzino si ritira dopo una carriera costellata di infortuni, che visto il talento mostrato fa rammaricare, dato che in rossonero e all’Atalanta aveva dimostrato di essere un giocatore con grande prospettiva. Oltre al rammarico resta la macchia delle scaramucce avute nelle piazze in cui ha giocato.

Le critiche di Genova

Conti da parecchi anni aveva mostrato una condizione fisica quantomeno precaria, che poteva presupporre la non idoneità a giocare. Basti considerare che nella sua ultima esperienza alla Sampdoria il giocatore ha giocato pochissimo, appena nove partite fra il primo e il secondo anno, per non giocare mai durante il terzo. Inoltre in quegli anni la Sampdoria rischiò il crack finanziario, e nonostante tutti i giocatori avessero rinunciato allo stipendio, Conti non seguì gli altri giocatori. Risultando l’unico giocatore stipendiato in quell’anno di certo Conti non ha lasciato bei ricordi ai tifosi blucerchiati. Dopo un anno dalla conclusione del suo contratto con i blucerchiati Conti ha annunciato il ritiro.

