Il Milan pensa all’ex Inter per sostituire il grande campione: l’ultima idea divide già i tifosi

Il nuovo Milan inizia a muovere i suoi primi passi, tra riflessioni interne e strategie che stanno lentamente prendendo forma. Sebbene tutto sia ancora in fase embrionale, la società sembra avere un piano ben definito per rilanciare il progetto tecnico e riportare entusiasmo. Nelle ultime ore, però, è emersa una voce destinata a stravolgere i piani: un giocatore, fortemente attratto dall’idea di vestire la maglia rossonera, sarebbe disposto a dimezzarsi lo stipendio pur di trasferirsi a Milanello. Uno scenario che aggiunge un tassello cruciale alla costruzione del futuro e testimonia il fascino ancora vivo del Milan.

Le mosse di Furlani e un ex Inter a sorpresa nel mirino

Furlani sta ultimando il casting per il nuovo Direttore Sportivo, e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve. Solo dopo questo passo fondamentale si potrà delineare con chiarezza chi sarà la prossima guida tecnica del Milan e, di conseguenza, quale sarà la linea strategica sul mercato estivo. Molti big sono attualmente in bilico e non è escluso che ci siano cessioni importanti. Nelle ultime ore, infatti, è emersa un’indiscrezione interessante: il Milan starebbe pensando a un ex Inter come possibile sostituto di uno dei campioni rossoneri in caso di partenza. Una mossa che, se confermata, avrebbe del clamoroso.

In caso di partenza di Mike Maignan, con il quale si registra una fase di stallo nelle trattative per il rinnovo del contratto, il Milan potrebbe essere costretto a guardarsi intorno per non farsi trovare impreparato. Tra le ipotesi al vaglio della dirigenza, prende quota anche il nome di André Onana, attualmente al Manchester United dopo la sua esperienza all’Inter. Sebbene la priorità resti la permanenza di Maignan in rossonero, non si possono escludere colpi di scena. La situazione resta in evoluzione, ma il Milan si sta già muovendo in anticipo per avere pronte alternative di livello. I tifosi, all’idea di sostituire Maignan con Onana, iniziano già a sollevare i primi dubbi sulla bontà dell’operazione, vista anche la stagione non ottimale vissuta dal portiere in Premier.

