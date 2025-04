Doppia svolta Milan, con lui in panchina anche l’ex Juve: la suggestione accende i tifosi

Doppia svolta Milan, con lui in panchina anche l’ex Juve. L’ultima suggestione di mercato accende già i tifosi rossoneri.

Con la stagione che ormai volge al termine, il Milan è già proiettato verso il futuro e le scelte di mercato. Circola una voce che potrebbe rivoluzionare le strategie rossonere: un giocatore, infatti, sarebbe disposto a dimezzarsi lo stipendio pur di vestire la maglia del Milan nella prossima stagione. Questo gesto potrebbe segnare un primo passo importante verso un mercato intelligente e mirato, con il club che cerca di rinforzare la rosa senza gravare troppo sul bilancio. Se confermato, questo approccio potrebbe aprire la strada a nuovi arrivi e a una vera e propria rivoluzione estiva.

Dal nuovo DS del Milan a una doppia suggestione di mercato

La società del Milan, prima di concentrarsi sul mercato, è impegnata a prendere decisioni forti e risolutive per quanto riguarda la nomina del nuovo Direttore Sportivo e, di conseguenza, quella del prossimo allenatore rossonero. Negli ultimi giorni sono stati accostati diversi nomi al Milan, ma uno in particolare potrebbe davvero accendere l’entusiasmo dei tifosi. Un profilo in particolare, se confermato, potrebbe offrire al Milan di portare a Milanello un ex Juve. Un profilo che potrebbe alzare e non di poco il livello tecnico della rosa rossonera.

Stiamo parlando di Vincenzo Italiano, che sta facendo un lavoro straordinario al Bologna e che figura tra i papabili nuovi allenatori del Milan. Il suo arrivo potrebbe portare una ventata di freschezza e rinnovamento in casa rossonera. Inoltre, l’arrivo di Italiano potrebbe aprire le porte anche a Riccardo Orsolini, autore di una stagione fantastica con il Bologna. L’esterno ex Juve potrebbe essere il sostituto ideale di Chukwueze, che, stando alle ultime voci di mercato, sembra essere prossimo alla cessione. Una mossa che darebbe al Milan una maggiore profondità e qualità sulle fasce, rafforzando ulteriormente la squadra.

