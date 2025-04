Dalla Premier al Milan con lo sconto, svolta nelle trattative: a queste condizioni si chiude

Dalla Premier al Milan con lo sconto, svolta nelle trattative. Il giocatore potrebbe vestire rossonero con una spesa davvero minima.

Il futuro del Milan si fa sempre più vicino, e nelle ultime ore si sono intensificate le voci che riguardano non solo il tema del nuovo Direttore Sportivo, ma anche alcuni aspetti cruciali del mercato. È emerso che un giocatore, pur di conquistare la maglia rossonera nella prossima stagione, sarebbe disposto addirittura a dimezzarsi lo stipendio. Questo gesto, che potrebbe sembrare simbolico, potrebbe rappresentare il primo tassello della rivoluzione estiva che il Milan ha in programma sul mercato. Una mossa che segna la volontà del club di rinnovarsi e fare scelte forti per tornare competitivo ai massimi livelli.

Tentazione Ancelotti fortissima per il Milan, l’ultima rivelazione accende i tifosi: “So cosa vorrebbe Carlo”

Un mercato di occasioni e uno sconto in arrivo dalla Premier

Il prossimo mercato si annuncia ricco di sorprese e opportunità per il Milan, che è pronto a cogliere ogni occasione per costruire un futuro solido e vincente. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il club di Via Aldo Rossi potrebbe mettere le mani su un giocatore ex Premier League con un significativo sconto, un affare che potrebbe rivelarsi molto vantaggioso. La dirigenza rossonera, sotto la guida di Furlani, sta studiando attentamente le mosse per rafforzare la squadra e migliorare ulteriormente la qualità del progetto, con l’obiettivo di tornare ai vertici del calcio europeo.

Dalla Premier al Milan con lo sconto, svolta nelle trattative

Le ultime notizie riguardano Kyle Walker, che può sorridere in vista del prossimo mercato estivo. Il difensore, che ha raggiunto il Milan nel mercato invernale attraverso una formula di prestito, è al centro delle attenzioni per le sue prestazioni sul campo. Il club milanese pondera con attenzione il suo futuro, valutando la possibilità di trasformare questo prestito in un acquisto definitivo. Il Milan e i suoi tifosi ricevono notizie incoraggianti per quanto riguarda l’acquisto di Walker dal Manchester City. Contrariamente a quanto previsto inizialmente, il club di Milanello potrebbe non dover versare i 5 milioni di euro previsti per l’opzione di acquisto del giocatore. Si parla di una cifra significativamente inferiore, nell’ordine di 1-2 milioni di euro, un dettaglio che potrebbe notevolmente influenzare la decisione finale del Milan.

Leggi l’articolo completo Dalla Premier al Milan con lo sconto, svolta nelle trattative: a queste condizioni si chiude, su Notizie Milan.