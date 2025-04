Pronto a dimezzarsi lo stipendio per conquistare il Milan: ecco la svolta per il grande colpo

Pronto a dimezzarsi lo stipendio per conquistare il Milan. Il Corriere dello Sport rivela il retroscena per il possibile grande colpo.

Il Milan si prepara a scendere in campo domenica contro l’Atalanta per una sfida decisiva per le residue chance europee. La partita potrebbe rappresentare un crocevia fondamentale per la stagione rossonera. I tifosi, come sempre, sono pronti a stupire ancora una volta e quello che aspetterà i giocatori in campo sarà qualcosa di straordinario. Il Milan appare in ripresa, con il nuovo modulo che sembra aver dato i suoi frutti e che potrebbe rappresentare un’indicazione molto chiara per il futuro. La vittoria contro l’Atalanta sarebbe un passo importante verso l’obiettivo di qualificarsi in Europa.

Tentazione Ancelotti fortissima per il Milan, l’ultima rivelazione accende i tifosi: “So cosa vorrebbe Carlo”

La nuova filosofia di Conceição

Con l’arrivo di Sérgio Conceição alla guida tecnica del Milan, la squadra ha tentato un cambio di rotta tattico, optando per un 3-4-3 che sembra aver ridato vigore a giocatori chiave come Theo Hernandez. Le prestazioni incerte sono ancora un ostacolo per la squadra, che cerca di trovare una continuità perduta da tempo. Il recente approccio ha portato a risultati promettenti, ma la ricerca di stabilità rimane una sfida.

Movimenti in entrata e uscita

Il mercato giocatori vede il Milan nel pieno di trattative e rinnovi. Tra i nomi caldi c’è quello di Tammy Abraham, centravanti inglese che ha dimostrato il proprio valore in questa stagione e per il quale la squadra esprime un rinnovato interesse. Le discussioni con la Roma sull’eventuale permanenza dell’attaccante si fanno intense, contemplando formule di trasferimento che potrebbero includere un diritto di riscatto o la conferma del prestito. In un clima di incertezza e rinnovamento, Tammy Abraham emerge non solo per le sue prestazioni in campo ma anche per una scelta di vita significativa. L’attaccante inglese – scrive Il Corriere dello Sport – è disposto a ridurre il proprio stipendio da 6 a 3 milioni pur di continuare a vestire la maglia del Milan. Un gesto che sottolinea l’attaccamento alla squadra e la volontà di contribuire al progetto sportivo, nonostante le difficoltà personali e professionali incontrate.

