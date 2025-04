Tentazione Ancelotti fortissima per il Milan, l’ultima rivelazione accende i tifosi: “So cosa vorrebbe Carlo”

Tentazione Ancelotti fortissima per il Milan, l’ultima rivelazione accende i tifosi. Il giornalista svela le intenzioni del mister.

Il Milan intende dare una sterzata netta e decisa per il futuro, e Furlani è già al lavoro per gettare le basi per il nuovo corso rossonero. In questo contesto, emerge la prima grande decisione che il club avrebbe preso riguardo al futuro di Theo Hernández e Rafael Leao. Le due colonne della squadra, infatti, potrebbero essere al centro di scelte cruciali, con la dirigenza che sembra aver preso posizione in merito. La volontà è quella di costruire una squadra forte e solida, e le decisioni su Theo e Leao rappresentano un passo fondamentale per il progetto a lungo termine del Milan.

Da top a flop al Milan, in estate può partire a metà prezzo: rossonero bocciato e in lista partenza

La scelta del nuovo DS e una tentazione fortissima chiamata Ancelotti

La scelta del nuovo Direttore Sportivo del Milan si annuncia cruciale, soprattutto per capire chi sarà la guida tecnica della squadra. Con il futuro della panchina ancora incerto, il nome di Carlo Ancelotti torna prepotentemente in orbita rossonera, soprattutto dopo la recente eliminazione del Real Madrid contro l’Arsenal in Champions League, suscitando l’entusiasmo dei tifosi del Milan. Tuttavia, Daniele Garbo, ai microfoni di TMW Radio, ha svelato nuovi dettagli che potrebbero cambiare tutto. Le sue parole evidenziano uno scenario che, fino a poco tempo fa, appariva decisamente complicato e improbabile.

Tentazione Ancelotti fortissima per il Milan, l’ultima rivelazione accende i tifosi

In particolare, il giornalista Daniele Garbo ha rivelato: “So che il Brasile lo sta tentando, lui sarebbe più propenso a venire in Italia e le squadre che lo possono tentare sono Milan e Roma. Come ct per l’Italia, non in Brasile. Però so che lui vorrebbe tornare in Italia e la Roma gli piacerebbe”. Queste dichiarazioni alimentano ulteriormente le speculazioni sul futuro di Carlo Ancelotti, con il Milan e la Roma che potrebbero essere le destinazioni più probabili per l’ex tecnico rossonero. Un possibile ritorno in Italia per Ancelotti, che potrebbe portare a nuove emozioni e sfide per il calcio italiano.

Leggi l’articolo completo Tentazione Ancelotti fortissima per il Milan, l’ultima rivelazione accende i tifosi: “So cosa vorrebbe Carlo”, su Notizie Milan.