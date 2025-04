Il “patto” per il grande colpo del Milan: il retroscena e quel fattore decisivo fa già sognare i tifosi

Il “patto” per il grande colpo del Milan. Svelato un retroscena un fattore decisivo che promette già di far sognare i tifosi sul mercato.

Il Milan programma il futuro con grande attenzione, non solo a livello dirigenziale, dove si lavora alla scelta del nuovo direttore sportivo e dell’allenatore che prenderà il posto di Conceicao. Anche il mercato è già un tema caldo a Casa Milan. Thiaw e Tomori, due colonne della difesa rossonera, potrebbero lasciare il club al termine della stagione. Tuttavia, Giorgio Furlani non si farebbe trovare impreparato: secondo le prime indiscrezioni, avrebbe già messo nel mirino una stella della Liga, pronta a raccogliere l’eredità. Un segnale chiaro che il Milan vuole farsi trovare pronto per una nuova era.

Un colpo dalla Serie A accende già i tifosi

Il prossimo mercato del Milan sarà orientato verso un rafforzamento capillare della rosa, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva e ben strutturata. Il club sembra voler seguire un chiaro indirizzo italiano, puntando su profili che conoscano bene il campionato e che possano garantire qualità e identità. Tra le tante voci di mercato, ne spicca una in particolare che sta già infiammando i tifosi: il Milan avrebbe messo gli occhi su una delle stelle più brillanti di questa Serie A, protagonista assoluto in questa stagione. Un possibile colpo che potrebbe dare nuova linfa al progetto rossonero.

Il “patto” per il grande colpo del Milan: il retroscena

Due sono gli scenari possibili per il futuro di Riccardo Orsolini: rinnovare il contratto in scadenza nel 2027 con il Bologna o salutare, ringraziando una piazza che lo ha visto crescere e maturare. L’esterno offensivo sta vivendo una delle sue migliori stagioni e ha attirato l’interesse di club importanti. Il Napoli è fortemente interessato e sta già pianificando una strategia in vista dell’estate. Ma anche il Milan – scrive Calciomercato.com – resta vigile: Moncada lo avrebbe voluto già a gennaio e l’interesse rossonero è tutt’altro che svanito. Orsolini, però, per ora mette il mercato da parte: ha un patto con il Bologna, e a fine stagione incontrerà Sartori e il suo agente per decidere il futuro. Tra ambizioni e legami profondi, la scelta non sarà semplice.

