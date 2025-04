Maignan al Real Madrid? Scambio a sorpresa con il Milan: spunta una voce che fa rumore

Maignan al Real Madrid? Scambio a sorpresa con il Milan. Circola già una voce che sta già generando timore tra i tifosi rossoneri.

È tempo di Pasqua e i tifosi del Milan sperano in una bella sorpresa, magari già domani sera contro l’Atalanta a San Siro. La squadra rossonera cerca una vittoria che rinvigorisca l’entusiasmo, ma potrebbe arrivare anche una notizia sorprendente dal mercato. Secondo alcune voci, infatti, sarebbe in piedi un “patto” che potrebbe portare un grande colpo, capace di far sognare la piazza. I tifosi si augurano che, oltre ai successi sul campo, il club possa regalare anche un acquisto di spessore, per rilanciare le ambizioni della squadra in vista della prossima stagione.

Milan, rivoluzione “made in Italy”: nuovo DS, allenatore e un colpo che fa già sognare

La situazione Maignan al Milan

Il prossimo mercato potrebbe vedere il Milan affrontare non solo nuovi acquisti, ma anche importanti cessioni, alcune delle quali potrebbero essere eccellenti. Una di queste riguarda Mike Maignan: inizialmente considerato quasi certo per il rinnovo del contratto, la sua permanenza al Milan potrebbe ora essere messa in discussione, soprattutto in assenza della qualificazione in Champions League. La possibilità di una partenza del portiere francese, che ha attratto l’interesse di grandi club, potrebbe aprire scenari inaspettati per la dirigenza rossonera, costretta a valutare attentamente la situazione e le possibili offerte che arriveranno sul tavolo.

Maignan al Real Madrid? Scambio a sorpresa con il Milan

Secondo quanto riferito da todochajes.com, il Real Madrid avrebbe messo nel mirino Mike Maignan del Milan per il prossimo calciomercato, vista la situazione complicata di Thibaut Courtois, costretto a fare i conti con continui problemi fisici. Al momento, si tratta di un’indiscrezione che non ha ancora trovato conferme ufficiali, ma è sicuramente da monitorare. Se i “Blancos” dovessero davvero decidere di puntare su Maignan, potrebbero mettere sul piatto una proposta interessante, con un’offerta in contante e il cartellino del portiere ucraino Andrij Lunin, classe 1999. Un portiere giovane, di esperienza, con la capacità di adattarsi e che potrebbe rappresentare il futuro tra i pali del Milan, senza dover spendere una cifra troppo alta per la cessione di “Magic Mike”. Un’operazione che potrebbe aprire nuovi scenari, con il club rossonero pronto a fare valutazioni importanti.

Leggi l’articolo completo Maignan al Real Madrid? Scambio a sorpresa con il Milan: spunta una voce che fa rumore, su Notizie Milan.