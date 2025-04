“Il Milan corre un rischio”, Pellegatti solleva un dubbio enorme: “Ecco cosa può succedere”

“Il Milan corre un rischio”, Pellegatti solleva un dubbio enorme. Il giornalista, analizzando gli ultimi risvolti, ha un timore.

Non si parla d’altro in casa Milan che del nuovo corso che il club intende intraprendere. Tutto ruota attorno alla nomina del nuovo direttore sportivo, che determinerà anche la scelta della guida tecnica per il futuro della squadra. Ma le voci di mercato fanno tremare i tifosi rossoneri. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il Real Madrid sarebbe pronto a proporre uno scambio per assicurarsi Mike Maignan, portiere fondamentale per il Milan. Una mossa che, se confermata, potrebbe scatenare un vero e proprio terremoto, mettendo in discussione uno dei pilastri della difesa rossonera.

Il caso DS e la nuova rivelazione di Carlo Pellegatti

In casa Milan tutto tace, e al momento circolano solo indiscrezioni riguardo il casting per il nuovo direttore sportivo. Dopo il definitivo addio all’ipotesi Paratici, le voci si concentrano su Igli Tare e Tony D’Amico, entrambi possibili candidati per il ruolo. Carlo Pellegatti, noto giornalista rossonero, si è esposto pubblicamente sulle dinamiche che circondano la società, sollevando un dubbio forte riguardo alla situazione attuale. Pellegatti ha inoltre tracciato uno scenario non particolarmente entusiasmante, che ha spiazzato molti tifosi, alimentando preoccupazioni su come il club stia affrontando questo periodo cruciale di transizione.

“Il Milan corre un rischio”, Pellegatti solleva un dubbio enorme

Sul suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha svelato alcune novità importanti riguardo la situazione in casa Milan. Secondo quanto riportato da Sky, le quotazioni di Tony D’Amico sarebbero in salita. Parlando con alcuni amici di Bergamo, il giornalista ha rivelato che l’Atalanta ha rafforzato l’area internazionale, e che D’Amico è sempre stato il preferito da Giorgio Furlani per il ruolo di direttore sportivo. Tuttavia, c’è un ostacolo: D’Amico è sotto contratto con l’Atalanta, il che potrebbe rallentare le operazioni del Milan, rischiando di far partire la stagione senza una guida chiara a maggio. Pellegatti ha poi espresso dubbi sulla possibilità che Antonio Conte lasci davvero il Napoli, e si è detto incerto su un possibile arrivo di Conte o Allegri sulla panchina rossonera. Tuttavia, ha concluso che D’Amico resta in pole position per il ruolo di DS.

