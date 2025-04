Abatantuono vs Materazzi, scintille social. Lo scambio di battute e frecciate tra i due è diventato subito virale sui social.

Ancora pochi giorni e poi sarà finalmente derby tra Milan e Inter, con in palio un posto nella finale di Coppa Italia. L’attesa è altissima, ma nel frattempo il mercato continua a tenere banco e l’ultima indiscrezione fa tremare i tifosi rossoneri. Secondo alcune fonti, il Real Madrid starebbe pensando seriamente di strappare Mike Maignan al Milan proponendo uno scambio che avrebbe del clamoroso. Un’operazione che, se confermata, potrebbe cambiare volto al futuro del club e accendere un dibattito acceso tra i sostenitori milanisti.

Il “patto” per il grande colpo del Milan: il retroscena e quel fattore decisivo fa già sognare i tifosi

È già iniziato il derby: è sconto social tra Abatantuono e Materazzi

Dicevamo del derby: mercoledì 23 aprile andrà in scena la gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Milan e Inter, una sfida che decreterà una delle due finaliste della competizione. L’attesa è alle stelle, e a infiammare ancora di più il clima ci ha pensato uno scambio social decisamente velenoso tra Diego Abatantuono, noto tifoso rossonero, e Marco Materazzi. I toni accesi e le frecciate reciproche non sono passate inosservate, facendo rapidamente il giro del web. L’episodio è diventato virale e aggiunge ulteriore pepe a un derby che già si preannuncia infuocato, dentro e fuori dal campo.

Abatantuono vs Materazzi, scintille social: il botta e risposta al veleno diventa virale

Abatantuono aveva infatti provocato il mondo Inter con una battuta tagliente: “Posso solo fare i complimenti agli amici interisti che stanno per vincere il Triplete, anzi l’hanno già vinto. Un traguardo che si sono inventati loro, prima non esisteva, ma sono dettagli”. Una frecciata ironica che non è passata inosservata. La risposta di Marco Materazzi è arrivata puntuale e al vetriolo: “Caro signor ecceziunale veramente… Solo per ricordarti che non sarebbe la prima volta”. Un botta e risposta diventato subito virale, che ha acceso ancora di più la vigilia di un derby già carico di tensione e significati.

Leggi l’articolo completo Abatantuono vs Materazzi, scintille social: il botta e risposta al veleno diventa virale, su Notizie Milan.