Marco Materazzi a SportMediaset ha parlato di come l’Inter può approcciare al prossimo campionato: “Per quello che ha fatto negli ultimi anni penso che come squadra stia dominando anche a livello di gioco. Come ho sempre detto anche quando non vinceva l’Inter, è sempre la squadra che vince la favorita. E poi dico Inter anche per una questione di cuore“.

Sui bianconeri

“Stanno facendo le cose fatte bene. Hanno preso un allenatore giovane ma con tantissima esperienza. Ha dimostrato di essere più che valido. Mi spiace perché era un mio compagno di Triplete e ora dovrà fare bene alla Juve. Se ci ho parlato? No, non ci parlo se è juventino. Scherzo ovviamente. Farà giocare bene la squadra. Quando cambi tanto, e penso che la Juve lo farà, non è facile trovare subito la quadra. Ma la Juve è sempre la Juve, non c’è da avere paura, ma bisogna rispettarla”.

Marcus Thuram

La bordata al belga

“Lukaku ha fatto quasi le sette chiese e quindi vedremo dove deciderà di andare visto che decide sempre solo lui. Finora dove ha vinto è stata l’Inter, ci stava tanto bene all’Inter. Farei mea culpa, quello che non ha fatto finora. Però la storia è cambiata. Abbiamo Thuram che è tra i più forti con Lautaro. Abbiamo preso Taremi e abbiamo una squadra molto forte. Il rimpianto è per lui e non per noi”.

Il sodalizio con Conte

“All’Inter non c’erano solo loro due, c’erano Bastoni, Lautaro, Barella. C’era gente forte, che ha aiutato a vincere. Hanno fatto bene insieme all’Inter, poi sceglie lui. Il campionato italiano è sicuramente cresciuto e a Napoli, una città particolare che ti ama ma non so quanto ti aspetta, vedremo come andrà”.

