In occasione del prossimo derby milanese, le parole di Marco Materazzi riecheggiano come un presagio carico di speranza per i tifosi nerazzurri. L’ex difensore dell’Inter, nota figura del calcio italiano, non nasconde il suo desiderio di vedere la sua squadra trionfare per la settima volta consecutiva contro i rivali rossoneri. Attraverso un’intervista rilasciata alla Gazzetta […]

Leggi l’articolo completo Materazzi scatenato su Ibra e derby: “L’importante è che non..”, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG