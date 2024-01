Materazzi sicuro: «Huijsen Roma Quando Mourinho chiama bisogna correre, la posta in palio è altissima». Le parole

Materazzi a Sportitalia ha detto la sua sul trasferimento di Huijsen dalla Juventus alla Roma in prestito. Queste le considerazioni dell’ex Inter.

LE PAROLE – «Quando chiama José bisogna correre, poi arrivi in una piazza incredibile. A parte l’Inter è una delle più calde, è pesante perché hai un allenatore molto esigente ma la posta in palio è altissima per la qualificazione in Champions».

