Matic Milan, il serbo approda in una nuova squadra: UFFICIALE il suo trasferimento. L’ex Roma lascia il Rennes ma resta in Francia

In questa sessione di gennaio il nome di Nemanja Matic era stato accostato al calciomercato Milan come possibile colpo in entrata per il centrocampo, soprattutto dopo la cessione di Rade Krunic al Fenerbahce. La trattativa per il serbo con i rossoneri non è però mai decollata e l’ex Roma ha scelto un altro club.

Nemanja Matić nous rejoint jusqu’en 2026 ! #Matić2026 Toutes les informations — Olympique Lyonnais (@OL) January 27, 2024

Il centrocampista lascia ufficialmente il Rennes dopo appena 6 mesi ed approda al Lione, con cui ha firmato un contratto fino al 2026. Ecco l’annuncio social del club francese con tanto di foto con la sua nuova maglia.

