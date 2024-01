Le ultime voci associano Matic al calciomercato Milan. Sul centrocampista non c’è solo il Fulham ma anche un club di Ligue 1

Non solo il Fulham, nuovo ostacolo dalla Ligue 1 per il calciomercato Milan per il possibile acquisto di Matic.

Secondo quanto riportato da Ouest France si tratterebbe del Lione, che ha visto sfumare la possibilità di acquistare Krunic andato al Fenerbahce

