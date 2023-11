Matri dice la sua sugli infortuni: «Secondo me dipendono da questo». Le sue dichiarazioni prima di Milan-Udinese

Matri è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida tra Milan e Udinese. Le sue dichiarazioni.

MATRI – «Infortuni in casa rossonera Secondo me è molta genetica, c’è chi è più predisposto e che meno. Poi il carico di lavoro va anche gestito, ma con l’attenzione da parte delle società non darei colpa a allenatori e giocatori»

