Matri: «Il Milan si è affidato troppo a Leao». Poi parla del mercato estivo: le sue dichiarazioni negli studi di DAZN

Matri è intervenuto negli studi di DAZN per parlare della sconfitta del Milan contro l’Udinese. Le sue parole.

MATRI – «C’è tanta bravura nella partita dell’Udinese, il Milan non ha trovato la via giusta e si è affidato troppo a Leao ma solo con tantissimi cross e tra l’altro non sfruttati. Il mercato del Milan è stato indicato come uno dei migliori a settembre dopo le prime partite, anche perché non tutti conoscevamo i giocatori presi»

