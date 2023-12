Matri: «Juve remissiva, non ha reagito al gol del Genoa. Ma quel tocco di mano di Bani…». Le parole dell’ex attaccante bianconero

Alessandro Matri su DAZN ha analizzato Genoa-Juve.

Le sue parole: «Dopo il vantaggio la Juve è stata remissiva e non ha attaccato nel modo migliore. Dopo il pareggio del Genoa la Juventus non ha reagito. Rigore su mano Bani? Il braccio era molto scomposto fin da subito sul cross. Era rigore. Credo sia un pareggio che possa lasciare strascichi possa riaprire vecchie ferite in ottica scudetto. Oggi è mancata la cattiveria».

