Gudmundsson a DAZN: «Juve una delle squadre più forti al mondo, ma potevamo anche vincere». Le parole del fantasista del Genoa

Alfred Gudmundsson ha parlato a DAZN dopo Genoa-Juve. Le sue parole.

PARTITA – «Penso fosse molto importante per noi. Abbiamo giocato bene, abbiamo rimontato contro una delle squadre più forti del mondo, giocando in maniera compatta. Penso che potessimo anche prenderci i tre punti ma teniamoci stretto questo punto».

TIFOSI – «Sono la principale ragione per cui ci piace giocare in casa e per cui riusciamo a fare grandi partite contro grandi squadre».

FUTURO – «Voglio godermi il momento, mi sento bene al Genoa e voglio continuare a giocare a questo livello ogni settimana e centrare l’obiettivo della salvezza. Poi vedremo ma al momento penso solo al Genoa»

The post Gudmundsson a DAZN: «Juve una delle squadre più forti al mondo, ma potevamo anche vincere» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG