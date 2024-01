L’ex attaccante della Juventus Alessandro Matri si è espresso a Dazn sulla sfida scudetto tra bianconeri e Inter

Intervenuto a DAZN, Matri ha commentato così la corsa scudetto tra Juventus e Inter:

«Oggi è una chance importante per avvicinarsi all’Inter. Poi settimana prossima avrà la possibilità di sorpassarla. La Juventus sta dando fastidio all’Inter, è in un ottimo momento di forma e non perde proprio dalla gara d’andata contro il Sassuolo».

