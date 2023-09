Alessandro Matri, ex attaccante, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della vittoria di ieri della Lazio contro il Napoli

Alessandro Matri, ex attaccante, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della vittoria di ieri della Lazio contro il Napoli.

PAROLE – «La Lazio ha difeso molto bene. È una squadra molto tecnica ed è stato bravissimo Sarri a preparare la gara in questo modo, ha deciso di abbassarsi un po’ sapendo di far male in transizione. Lazio compatta fino alla fine, la vittoria è meritata».

