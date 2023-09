Jakub Jankto, centrocampista del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa al termine della sconfitta in Serie A contro il Bologna

Jakub Jankto, centrocampista del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa al termine della sconfitta in Serie A contro il Bologna.

PAROLE – «Dovevamo aspettare di più e ripartire meglio. Alcune volte l’abbiamo fatto, altre no. Alcuni episodi sono risultati fatali. Sicuramente ci sono delle cose da migliorare, ma il Bologna è una squadra molto forte, non ti fa giocare e ti aggredisce, ora pensiamo a noi. Andiamo avanti, pensiamo a lavorare al meglio perché manca ancora quel qualcosa che ci permetta di ottenere risultati migliori, come era successo già a Torino. Sarà una stagione dura, non molleremo mai nulla e lotteremo fino all’ultimo, è questo il nostro spirito».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG