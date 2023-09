Pierpaolo Bisoli, tecnico del Sudtirol, ha parlato in conferenza stampa al termine della vittoria contro l’Ascoli in Serie B

PAROLE – «Nel primo tempo l’Ascoli ci ha messo sotto anche per colpa di un nostro atteggiamento non corretto, poi nel secondo tempo abbiamo cambiato spirito e l’abbiamo vinta con merito. Ciervo è stato stratosferico e nel secondo tempo con i suoi strappi ha cambiato il volto della partita. Abbiamo fatto sette punti in tre partite e sono tanti, senza dimenticare che l’Ascoli è una squadra forte».

