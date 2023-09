Continua a tenere banco in casa Napoli il tema del rinnovo di Kvara: l’agente del georgiano è in città per trattare con De Laurentiis

Continua a tenere banco in casa Napoli il tema del rinnovo di Kvara: l’agente del georgiano è in città per trattare con De Laurentiis.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le richieste dell’entourage sono quella di quadruplicare le cifre attuali da 1,4 a 5 più uno di bonus.

