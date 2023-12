L’ex attaccante di Juve e Milan, Alessandro Matri, si è espresso così in merito al rinnovo di contratto di Marotta con l’Inter

Intervenuto dagli studi di Dazn, Alessandro Matri ha voluto dire la sua sul rinnovo di contratto dell’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, con i club nerazzurro.

LE PAROLE – «Per me è una volontà di tutelarsi da parte di Steven Zhang; se non dovesse vendere, ripartirebbe da questi dirigenti che gli hanno permesso di ottenere il massimo degli obiettivi non poco».

L’articolo Matri riflette: «Rinnovo di Marotta Per me Zhang si tutela così» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG