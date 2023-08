Matri stronca la Juve: «È indietro, c’è un’altra favorita per lo Scudetto». Le dichiarazioni dell’ex bianconero

A La Gazzetta dello Sport, Alessandro Matri si è espresso così sulla nuova Juve e la lotta Scudetto.

MATRI – «Secondo me la Juve adesso non è davanti, e fa strano vedere Bonucci e Cuadrado senza indosso la maglia bianconera, il primo per una scelta societaria e il secondo per la scadenza del contratto, ma il colombiano se sta bene fisicamente può sempre far benissimo quindi sono curioso di vederlo all’opera. Più che le milanesi il Napoli, che ha perso soltanto Kim, resta la squadra favorita per lo Scudetto, le loro potenzialità le hanno ampiamente mostrate l’anno scorso e se non cedono nessun altro restano i più forti».

