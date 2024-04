L’ex centrocampista Gianfranco Matteoli ha parlato del posticipo di domani sera che si giocherà a San Siro.

Gianfranco Matteoli ha detto la sua su Inter-Cagliari ai microfoni del Corriere dello Sport. “Da una parte ci sarà l’Inter che ormai ha lo scudetto in tasca, dall’altra il Cagliari che ha bisogno di punti. La immagino una gara sulla carta molto difficile per i rossoblù però si sa che nel calcio non si può mai dire cosa potrò accadere e a volte ci sono cose imprevedibili”.

Sulla gara di domani

“Verrà fuori una bella partita. L’Inter è forte e non vedo come possa perdere il tricolore mentre il Cagliari è rivitalizzato dal successo ottenuto contro l’Atalanta che gli ha fatto fare un bel salto in avanti in classifica. È stato davvero un bel colpo, una vittoria importante e ora la squadra di Claudio Ranieri può stare un pizzico più serena anche se la strada è ancora lunga”.

Nicolo’ Barella

L’assenza del Toro

“Non penso che sia un grande problema in una rosa del genere, trovare un sostituto all’altezza. Anche perché gli altri due ‘di scorta’ sono ottimi attaccanti. E poi anche al Cagliari mancano giocatori importanti quindi nessuna delle due deve recriminare”.

Il confronto con l’Inter di Trapattoni

“Difficile fare paragoni. Il calcio del mio periodo era diverso da questo. Ma noi, così come loro oggi, eravamo micidiali. Non ce n’era per nessuno. Chiudevamo subito le partite senza grande problemi in un’annata in cui tutto ti viene facile. Ecco, questo ci accomuna: la cattiveria nel fare risultato velocemente, vincere e basta. Senza calcoli. Vai in campo e sai che devi ottenere i tre punti perché sei il più forte. E perché hai la mentalità vincente”.

