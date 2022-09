L’ex centrocampista dell’Inter Lothar Matthaus è rimasto molto legato ai colori nerazzurri e si augura che gli uomini di Inzaghi vincano il derby.

Lothar Matthaus loda le caratteristiche di Lautaro Martinez a poche ore dal derby contro il Milan; ecco le sue impressioni alla Gazzetta dello Sport. “È per partite come il derby Milan-Inter che amiamo il calcio, mi manca giocarle. San Siro, poi, nel derby è unico per questa rivalità che accende la città. La sfida col Milan è la cosa più bella che mi porto dall’Italia, assieme a quella a Napoli contro il mio amico Diego“.

Edin Dzeko

“La chiave della sfida? Avrei detto Lukaku. Mi ha sorpreso rivederlo a Milano dopo un anno, ma l’atmosfera a Londra si era fatta pesante: troppe chiacchiere uccidono la concentrazione… L’infortunio, però, non ci voleva e allora dico Lautaro: sa come colpire, può dare fastidio al Milan, mi piace perché suda per ogni palla e senza Romelu sa già cosa fare. E mai sottovalutare l’orgoglio di Dzeko“.

