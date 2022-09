Parla così l’ex mediano dell’Inter, Lothar Matthaus che parla del derby di Milano e di come potrebbe andare la partita.

Ecco le parole dell’ex mediano dell’Inter, Lothar Matthaus che ci tiene alla Gazzetta dello Sport di parlare del derby di Milano. Ecco la sua presentazione: “È per partite come queste che amiamo il calcio, mi manca giocarle. San Siro, poi, nel derby è unico per questa rivalità che accende la città. La sfida col Milan è la cosa più bella che mi porto dall’Italia, assieme a quella a Napoli contro il mio amico Diego.“

Conclude sull’uomo chiave della partita: “Avrei detto Lukaku. Mi ha sorpreso rivederlo a Milano dopo un anno, ma l’atmosfera a Londra si era fatta pesante: troppe chiacchiere uccidono la concentrazione… L’infortunio, però, non ci voleva e allora dico Lautaro: sa come colpire, può dare fastidio al Milan, mi piace perché suda per ogni palla e senza Romelu sa già cosa fare. E mai sottovalutare l’orgoglio di Dzeko.“

