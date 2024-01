L’ex centrocampista dell’Inter, Lothar Matthaus, si è espresso così riguardo la morte della leggenda Franz Beckenbauer

Intervistato dalla Bild, Lothar Matthaus ha voluto rendere omaggio ad una leggende assoluta del calcio tedesco e del calcio mondiale come Franz Beckenbauer, scomparso nella giornata di oggi. Queste le dichiarazioni dell’ex centrocampista dell’Inter.

LE PAROLE – «Uno shock profondo, anche se sapevo che Franz non si sentiva bene. La sua morte è una perdita per il calcio e per la Germania tutta. È stato uno dei più grandi da giocatore e da allenatore, anche fuori dal campo. Franz aveva una personalità eccezionale non solo nel calcio e godeva di riconoscimenti in tutto il mondo. Chi lo ha conosciuto sa che Franz era una persona grande e generosa. Un caro amico ci ha lasciato. Mi mancherà, mancherà a tutti noi!».

L’articolo Matthaus ricorda Beckembauer: «Uno shock, mancherà a tutti. Perdita per il calcio» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG