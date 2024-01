Arbitro Torino Inter Primavera, designato il fischietto per la Coppa Italia: le ultime sulla terna arbitrale per i quarti di finale

Mercoledì pomeriggio andrà in scena la sfida tra Torino ed Inter, valevole per i Quarti di Finale della Coppa Italia Primavera: svelato l’arbitro che dirigerà l’incontro. La squadra di Cristian Chivu è reduce dall’importante successo ottenuto in campionato contro la Lazio per 6 a 2.

A dirigere l’incontro di mercoledì, che prenderà il via alle ore 16:00, sarà Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Cosimo Schirinzi di Casarano e Roberto Meraviglia di Pistoia. Il precedente turno i nerazzurri lo hanno superato battendo l’Atalanta per 3 ad 1.

