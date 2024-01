L’ex centrocampista dell’Inter, Juan Sebastian Veron, è tornato sulla sua esperienza in nerazzurro e sull’addio al club

Intervenuto sul canale YouTube di Davoo Xeneize, Juan Sebastian Veron ripensa alla sua avventura all’Inter, in particolare ricorda la sfida in Champions League persa contro il Villarreal di Riquelme e ripensa al suo addio ai nerazzurri.

LA SFIDA IN CHAMPIONS CONTRO IL VILLARREAL DI RIQUELME – «Ho sofferto tantissimo Roman. Mi ha asfaltato in una partita Villarreal-Inter. Oltre ad essere virtuoso, aveva una mente differente. E quando sei così, la differenza con il resto è abissale. Era uno di quei giocatori che ha il campo in testa e sa cosa fare molto prima di tutti gli altri».

L’ADDIO ALL’INTER – «L’Inter voleva che rimanessi lì, avevo anche delle proposte dalla Spagna e Boca e River mi avevano chiamato. Li ho ascoltati per rispetto, ma avevo preso la decisione di tornare all’Estudiantes. Avevo già fatto l’esperienza del Boca, anche se stavano facendo molto bene; però volevo tornare all’Estudiantes perché quando ho iniziato avevo giocato poco».

L’articolo Veron svela: «All’Inter volevano che restassi, soffrì molto la sfida con Riquelme in Champions» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG