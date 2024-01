L’amministratore delegato della Juve, Maurizio Scanavino, ha tirato le somme al termine del girone d’andata di Serie A

Intercettato da alcuni giornalisti a margine dell’Assemblea di Lega Serie A, Maurizio Scanavino, ad della Juve, si è espresso così sui piani dei bianconeri per il calciomercato di gennaio e sul girone d’andata che ha visto la squadra di Allegri duellare colpo su colpo con l’Inter per lo scudetto.

SUL MERCATO – «Non ci sono novità rispetto a quanto dichiarato da Cristiano Giuntoli e Massimiliano Allegri nei giorni scorsi. Non c’è nulla di previsto né in entrata né in uscita. Neanche il colpo a centrocampo? Vediamo come si sviluppa il mese di gennaio».

SUL GIRONE D’ANDATA – «La forza della Juve è avere un gruppo molto motivato e molto determinato, con grande grinta. Abbiamo fatto un girone d’andata strepitoso e ci puntiamo anche per il girone di ritorno».

L’articolo Scanavino tira le somme: «La forza della Juve è il gruppo, sul mercato di gennaio…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG