L’ex centrocampista tedesco Lotha Matthaus ha parlato del possibile trasferimento di Dusan Vlahovic al Bayern Monaco

Lothar Matthaus ha parlato a abendzeitung-muenchen.de del possibile passaggio di Vlahovic dalla Juve al Bayern Monaco.

LE PAROLE – «Penso che Vlahovic si adatterebbe bene al Bayern per la sua statura, per la qualità che indubbiamente ha, anche se ultimamente non è andato benissimo. È un centravanti che sa dov’è la porta. Sarebbe sicuramente qualcuno a cui penserei. Mi ricorda un po’ il giovane Lukaku: forte, alto, robusto, un muro. Un giocatore che di testa si fa strada, che sa cosa fare in area di rigore».

