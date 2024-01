Curioso siparietto andato in onda ieri sera durante la puntata di Pressing su Canale Cinque: cosa è accaduto tra Mauro e Biasin

Mauro e Biasin si sono resi di un protagonista ieri sera durante la puntata di Pressing. L’ex calciatore ha confessato: «Non mi dispiacerebbe vedere alla Juve ripercorrere da uno intelligente come Allegri il percorso di Boniperti, la Juve ha bisogno di un uomo di calcio che guidi la società»

Biasin allora ha colto la palla al balzo: «Quello che Ivan direbbe uomo di potere, giusto per tornare a sette giorni fa», ricordando ciò che ha detto Zazzaroni in merito al dg dell’Inter Marotta. E lo stesso direttore del Corriere dello Sport risponde così: «Io il gioco del consenso tifoso non l’ho mai fatto e non lo faccio».

