Massimo Mauro, negli studi di Pressing, ha così parlato del gioco espresso dalla Juve contro l’Atalanta.

LE PAROLE – «Io non accuso di Allegri di niente. Io dico quello che vedo: contro la Lazio mi sono divertito perchè c’era un gioco di dai e vai, una roba semplicissima. Weah ha certe caratteristiche e non gioca, mentre gioca McKennie che blocca tutto. Cambiaso è giovane, ma gli devi dire che la palla la devi prendere sulla corsa, altrimenti Locatelli è un fesso perchè non sa a chi passarla».

The post Mauro contrariato: «Quella mossa di Allegri fa sembrare Locatelli un fesso» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG