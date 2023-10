E’ stato un Allegri infuriato quello che ha preso la via degli spogliatoi dopo lo 0-0 ottenuto in casa dell’Atalanta. Visibilmente irritato il tecnico, nonostante si sia mostrato poi calmo davanti alle telecamere per le interviste.

Max ha vissuto come un leone in gabbia gli ultimi minuti di una partita che ha visto la Juve rischiare a più riprese la sconfitta. Ed è stato quello forse il momento più adrenalinico del match.

