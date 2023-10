Sandro Sabatini, a Radio Sportiva, ha risposto così alle ultime critiche fatte verso la Juve.

LE PAROLE – «Non si può paragonare un centrocampo Fagioli-Locatelli-Rabiot non solo a quello Vidal-Pirlo-Pogba ma anche al più recente Khedira-Pjanic-Matuidi. Inter, Milan e Napoli sono superiori per rosa o per meriti dei propri allenatori? Chiediamocelo».

