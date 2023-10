Alfonso Greco, allenatore della Torres, ha così parlato dopo la vittoria sulla Juventus Next Gen. Le sue dichiarazioni riportate da centotrentuno.com.

LE PAROLE – «Una gara approcciata benissimo, meritavamo il gol nel primo tempo. Abbiamo creato occasioni nitide che un po’ per sfortuna e imprecisione non siamo riusciti a metter dentro. Nel secondo tempo la gara è stata più sporca, loro hanno iniziato meglio ma alla lunga i valori sono usciti fuori nel senso che questa squadra quando c’è da soffrire soffre e non è un caso che riusciamo a segnare nei momenti migliori degli avversari. Questo è un pregio dei ragazzi che stanno facendo qualcosa di bello, il gruppo è bellissimo e le vittorie danno fiducia all’ambiente. Dobbiamo rimanere con questo atteggiamento e mentalità, ragionando di partita in partita».

