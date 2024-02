Massimo Mauro ha parlato del momento del tecnico della Juve Massimiliano Allegri. Ecco le parole dell’ex giocatore

L’ex calciatore, Massimo Mauro, a Tutti Convocati, ha parlato del tecnico della Juve Massimiliano Allegri.

PAROLE – «Dare addosso agli allenatori quando le sconfitte sono inevitabili per le prestazioni dei giocatori non è giusto. Se Allegri batte su intensità e grinta è perchè manca qualità in mezzo al campo, se manca la grinta la Juve può perdere con chiunque».

