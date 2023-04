L’ex calciatore e opinionista Massimo Mauro è intervenuto a Mediaset dove ha spezzato una lancia a favore dell’Inter di Simone Inzaghi. Le dichiarazioni

Massimo Mauro difende l’Inter dopo l’eccesso di critiche degli ultimi giorni:

“Io mi sento uno che capisco di calcio e quindi se analizzo la partita io la mia squadra la vorrei come l’Inter contro la Fiorentina: otto occasioni da gol nitide e ne ha concesse quattro. Se i giocatori sbagliano tutte queste occasioni l’allenatore è quello seduto in panchina, non scende in campo. L’Intelligenza di un giocatore straordinario come Mkhitaryan, mi chiedo perché non la passi in mezzo e tiri in porta, cosa c’entra Inzaghi? Fosse una squadra che non tira in porta io darei ragione su Inzaghi, però è indecoroso“.

